Política educativa, esencial para disminuir rezago educativo: Gabriela Molina

Programas como las becas, la entrega de calzado escolar e incluso, la creación de proyectos comunitarios que marca la Nueva Escuela Mexicana (NEM), motivan a miles de niñas, niños, jóvenes y adultos a continuar o retomar sus estudios.

El acompañamiento docente y la formación continua son pilares en este avance. La Secretaría de Educación del Estado (SEE) ofrece cursos, talleres y diplomados enfocados en metodologías innovadoras y en la integración de nuevas tecnologías. Estas acciones buscan dotar a las maestras y maestros de herramientas que les permitan atender las necesidades específicas de cada estudiante.

El compromiso de los educadores, junto con el respaldo de las autoridades, también ha sido crucial para motivar a los alumnos y reducir la deserción escolar en todos los niveles, además del respaldo incondicional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, un aliado de la educación.

rmr