¿Podría pasar en la vida real? Analizarán ‘The Last of Us’ en charla gratuita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) iniciará el ciclo de charlas “Ciencia en Serie” con una función especial dedicada a la exitosa serie “The Last of Us”, que combina entretenimiento y ciencia desde la perspectiva de la biotecnología y la biología.
La actividad se realizará el próximo 2 de octubre a las 11:00 horas en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería Química, Edificio M, y contará con la participación de destacados comentaristas: la Dra. María Guadalupe Zavala Páramo, del Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología, y el Dr. Víctor Gómez Reyes, de la Facultad de Biología, ambos investigadores de la UMSNH.
El evento tiene como objetivo analizar fenómenos científicos a través de series de televisión, fomentando la divulgación del conocimiento de manera accesible, dinámica y atractiva para estudiantes y público general. En esta primera sesión se abordará la posibilidad real de infecciones fúngicas como las que plantea la serie, así como su contexto en la biotecnología y la biomedicina.
La entrada es libre y forma parte de las actividades de difusión científica impulsadas por la universidad nicolaita como parte de su centenario.
SHA