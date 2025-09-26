¿Podría pasar en la vida real? Analizarán ‘The Last of Us’ en charla gratuita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) iniciará el ciclo de charlas “Ciencia en Serie” con una función especial dedicada a la exitosa serie “The Last of Us”, que combina entretenimiento y ciencia desde la perspectiva de la biotecnología y la biología.

La actividad se realizará el próximo 2 de octubre a las 11:00 horas en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería Química, Edificio M, y contará con la participación de destacados comentaristas: la Dra. María Guadalupe Zavala Páramo, del Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología, y el Dr. Víctor Gómez Reyes, de la Facultad de Biología, ambos investigadores de la UMSNH.