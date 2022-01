Poder de Base se manifestaría por desconocimiento de la SEE de director de Educación Indígena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán del grupo Poder de Base se manifestarían el próximo lunes en la capital michoacana ante el presunto desconocimiento por parte de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) de Lázaro Márquez Joaquín, quien había sido seleccionado bajo proceso como Director General de Educación Indígena, anunciaron integrantes del grupo sindical.

En rueda de prensa, quien asumió el cargo desde el pasado mes de octubre señaló que no se le ha entregado el nombramiento, pero dijo que, aunque es una determinación del titular de la SEE, desde 1993 se realiza un proceso de selección del cual resultó ganador, sin embargo, éste no habría sido respetado por la dependencia estatal y se nombró a otro titular.

Agregó, el único acercamiento que han tenido con la autoridad educativa fue con el titular de Gobernación y en particular de la titular de la SEE, mismos que le habrían ratificado el nombramiento del nuevo titular.

Márquez Joaquín mencionó que él había asistido con la representación de la dependencia estatal a diversos asuntos oficiales, además que aseguró que está en representación de los aproximadamente cuatro mil 200 trabajadores de la educación del sector indígena.

