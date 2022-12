Poder de Base requiere más de 185 mdp para pago de profesores en 2023

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El frente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), denominado "Poder de Base", requiere un total de 185 millones 878 mil 915 pesos para el pago de profesores sindicalizados, eventuales y programas especiales.

Lo anterior fue expuesto por el líder sindical Benjamín Hernández Gutiérrez, ante los integrantes de las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública.

Durante el encuentro, se detallaron los montos que requerirá Poder de Base para garantizar el pago de sus docentes; tan sólo para los niveles de educación básica y especial, son necesarios 69 millones 361 mil 440 pesos para 528 agremiados.

En total, son mil 315 docentes que integran ese frente de la Coordinadora Nacional.

Ante los señalamientos del diputado petista, Baltazar Gaona García, Benjamín Hernández afirmó que, en lo que va del actual comité de Poder de Base, no se ha contratado a ningún trabajador eventual y los que todavía permanecen en esa categoría son herencia de administraciones pasadas.

"No podemos aprobar un presupuesto a empleados que no están contratados, si no hacen el trámite, nosotros tampoco podemos hacer nada. No podemos etiquetar un presupuesto cuando la misma Secretaría de Educación no los está reconociendo", apuntó el diputado de Tarímbaro.

EA