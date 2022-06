Poder de Base pierde capacidad de convocatoria; maestros le hacen vacío a marcha y plantón en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una capacidad de convocatoria disminuida y en franco declive, este día el grupo centista denominado Poder de Base se instaló en plantón en el Centro Histórico de la capital michoacana para exigir atención a demandas como plazas automáticas.

Con el propósito de generar caos vial y abonar al descontento de ciudadanos, Poder de Base marchó este lunes en Morelia; sin embargo, su manifestación no tuvo el efecto buscado, ya que solo pudieron reunir a un grupo reducido de agremiados, toda vez que las escuelas en todo el estado realizaron sus actividades de manera normal.

Esa medida de presión busca doblegar a la autoridad de la SEE y al mandatario estatal, para que se otorguen plazas automáticas fuera del procedimiento legal establecido, lo cual es imposible han señalado en forma clara, directa y reiterada Yarabí Ávila, secretaria de Educación, y, Alfredo Ramírez, gobernador de Michoacán.

Otra exigencia es el pago a casi 2 mil trabajadores eventuales, de quienes no se tiene certeza de su lugar de adscripción, funciones y mucho menos si trabajaron o no, ya que éstos son parte de una lista de adeptos de ese grupo magisterial contratados por ellos mismos de forma unilateral y de los cuales la autoridad educativa no tiene conocimiento.

Lo anterior, va contracorriente a lo planteado por el mandatario estatal, en lo relacionado con el combate a la corrupción y que todos los procedimientos se ajusten a la normatividad. Por ello, derivado de la naturaleza oscura de esa exigencia, no se puede atender por parte de la administración estatal.

EA