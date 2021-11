Poder de Base pide condiciones para volver a las aulas en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El líder de Poder de Base de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Benjamín Hernández Gutiérrez, indicó que las manifestaciones continuarán en tanto la asamblea seccional no retire los últimos acuerdos tomados por el cuerpo colegiado consistentes en mantener acciones de presión mientras no se pague. Aseguró que no están en contra del regreso a las aulas, siempre y cuando haya las condiciones.