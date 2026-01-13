Plan Michoacán fortalece educación con nuevo bachillerato tecnológico en Morelia: Iemsysem

En el marco de la inauguración de la Escuela Secundaria Técnica 168, ubicada en Villas del Pedregal, la directora del Iemsysem destacó que la meta para el próximo ciclo escolar es contar con un nuevo plantel de educación media superior en esta zona de la capital michoacana, lo que permitirá que más jóvenes accedan a este nivel educativo en espacios cercanos a sus hogares.

Sosa Olmeda informó que, como parte de las acciones impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se contempla la creación de 10 nuevos bachilleratos tecnológicos en los municipios de Morelia, Uruapan, Zitácuaro, Zacapu, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Puruándiro, Ario, Maravatío y Salvador Escalante.