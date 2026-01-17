Plan Michoacán fortalece educación con 80 mil nuevos espacios para preparatorias y universidades

Detalló que, en el caso del bachillerato, el Plan Michoacán prevé la apertura de 10 nuevos bachilleratos tecnológicos, así como 20 ampliaciones de planteles y la creación de 60 nuevos ciberbachilleratos, acciones que permitirán acercar la educación a más comunidades, reducir la deserción escolar y garantizar la permanencia de las y los estudiantes en su trayectoria educativa.

En educación superior, Sosa Olmeda subrayó la apertura y consolidación de cinco nuevos planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Michoacán, de los cuales tres iniciarán actividades el próximo 2 de marzo en los municipios de Múgica, Zitácuaro y Zacapu, como una alternativa pública y gratuita que ampliará significativamente la cobertura universitaria y diversificará la oferta académica para las y los jóvenes.

Finalmente, reiteró que la educación es una prioridad estratégica para la administración que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y destacó que el Plan Michoacán consolida una política pública de largo alcance, orientada a garantizar el derecho a la educación, fortalecer el desarrollo regional y generar mejores condiciones de bienestar y futuro para la juventud michoacana.

mrh