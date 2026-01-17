Plan Michoacán fortalece educación con 80 mil nuevos espacios para preparatorias y universidades

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la educación media superior y superior en el estado continúa fortaleciéndose, revalorizándose y ampliando oportunidades para las juventudes, afirmó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.
En el marco de la visita del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que esta estrategia integral contempla la creación de 80 mil nuevos espacios educativos, de los cuales 30 mil corresponderán al nivel medio superior y 50 mil a educación superior, con el objetivo de garantizar una mayor cobertura y equidad en el acceso a la educación en todo el territorio michoacano.
Detalló que, en el caso del bachillerato, el Plan Michoacán prevé la apertura de 10 nuevos bachilleratos tecnológicos, así como 20 ampliaciones de planteles y la creación de 60 nuevos ciberbachilleratos, acciones que permitirán acercar la educación a más comunidades, reducir la deserción escolar y garantizar la permanencia de las y los estudiantes en su trayectoria educativa.
En educación superior, Sosa Olmeda subrayó la apertura y consolidación de cinco nuevos planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Michoacán, de los cuales tres iniciarán actividades el próximo 2 de marzo en los municipios de Múgica, Zitácuaro y Zacapu, como una alternativa pública y gratuita que ampliará significativamente la cobertura universitaria y diversificará la oferta académica para las y los jóvenes.
Finalmente, reiteró que la educación es una prioridad estratégica para la administración que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y destacó que el Plan Michoacán consolida una política pública de largo alcance, orientada a garantizar el derecho a la educación, fortalecer el desarrollo regional y generar mejores condiciones de bienestar y futuro para la juventud michoacana.
mrh