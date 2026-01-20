Pendientes de recoger 4,760 títulos en la UMSNH; varios datan de 1966

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) registra un total de 4 mil 760 títulos que no han sido recogidos por los egresados, varios de los cuales datan desde 1966, enfatizó la rectora Yarabí Ávila González.

Durante el tercer informe de actividades ante los medios de comunicación, refirió que es necesario que los egresados recojan sus títulos para poder cerrar su ciclo escolar adecuadamente ante la Universidad Michoacana.

A lo que refirió que hoy el Centro Escolar ha ampliado el horario e, inclusive, atiende durante los sábados para que los egresados puedan recoger su título.