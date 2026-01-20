Educación

Pendientes de recoger 4,760 títulos en la UMSNH; varios datan de 1966

Actualmente se titulan 9 de cada 10; anteriormente eran 5 de cada 10 estudiantes
Verónica Torres
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) registra un total de 4 mil 760 títulos que no han sido recogidos por los egresados, varios de los cuales datan desde 1966, enfatizó la rectora Yarabí Ávila González.

Durante el tercer informe de actividades ante los medios de comunicación, refirió que es necesario que los egresados recojan sus títulos para poder cerrar su ciclo escolar adecuadamente ante la Universidad Michoacana.

A lo que refirió que hoy el Centro Escolar ha ampliado el horario e, inclusive, atiende durante los sábados para que los egresados puedan recoger su título.

“Hay muchos comentarios que no entregamos los títulos; tenemos 4 mil 760 que no se han entregado desde 1966 a la fecha; puede haber muchas situaciones que los horarios no son los adecuados, pero trabajamos en el tema”
En su oportunidad, la directora de Control Escolar, Maricela Morfín Amezquita, comentó que la actual administración ha entregado 11 mil 538 títulos, lo que permite que de cada 10 estudiantes egresados, 9 hagan el trámite; anteriormente, señaló, eran 5 de cada 10.

Con esto especificó que del 2023 a la fecha han egresado 19 mil 162 personas, de las cuales 16 mil 578 ya están tituladas y pendientes de obtener su título están 2 mil 583.

Mientras que, en toda la historia de la Universidad Michoacana, están pendientes de titulación más de 64 mil egresados.

A través de “Hazlo Épico, Titúlate Ya”, mencionó, se busca aplicar un descuento del 57 por ciento del costo de titulación para pasar de 11 mil 564 a 4 mil 940 pesos y así sea más fácil que los egresados realicen este trámite.

