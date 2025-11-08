Paz y justicia, clamor que también hace la UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) a nadie se le ha reprimido, ni se le ha amenazado por participar en las movilizaciones sociales que se han registrado durante los últimos días en el estado.

A propósito de alguna desinformación que se ha propagado, la institución aclara que tampoco se le ha dado la instrucción a ningún funcionario o funcionaria de que impida que integrantes de la comunidad nicolaita participen en la exigencia de paz y justicia, pues es un clamor en el que se coincide.

En este sentido, en caso de que alguna persona haya recibido amenazas al respecto, se le exhorta a que acuda ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán para presentar la denuncia correspondiente.

La rectora de la UMSNH, Yarabí Ávila González denunció que se le ha acusado de promover movilizaciones y a la vez de reprimir a los estudiantes que participen, argumentos que además de ser contradictorios resultan incongruentes.

“La Universidad Michoacana es un crisol de pensadoras y de pensadores, en donde se tiene un alto nivel crítico y reflexivo, en donde se reconoce la pluralidad y la diversidad, en donde el respeto debe ser una forma de convivencia”, afirmó la rectora nicolaita.

mrh