Papá, mamá, aprovechen el trámite de preinscripciones digitales: Gabriela Molina

Al agilizar la gestión, el personal administrativo y docente prioriza la integración de las y los alumnos en ambientes inclusivos. La secretaria de Educación enfatizó que una administración eficiente es clave para la transformación educativa y el bienestar de las infancias.

Para orientar a la ciudadanía, la SEE pone a disposición la mesa de ayuda en los correos mesadeayuda@see.michoacan.gob.mx y dti@see.michoacan.gob.mx . También se habilitó el número 443 945 9225 para atención exclusiva por WhatsApp. Estos canales resuelven dudas técnicas y aseguran que nadie quede fuera del proceso por falta de asesoría.

Finalmente, la funcionaria estatal invitó a no dejar el trámite para el último momento para evitar saturaciones. Los requisitos son la CURP, peso y talla del alumno, así como los datos de la escuela a la que desean ingresar. Con esta participación se consolida un sistema educativo más organizado y enfocado en el desarrollo de las niñas y niños.

