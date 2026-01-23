Papá, mamá, aprovechen el trámite de preinscripciones digitales: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Educación, Gabriela Molina, llamó a las familias a realizar el proceso de preinscripción digital para nuevo ingreso a preescolar, primaria y secundaria. Este proceso garantiza un espacio educativo y permite organizar mejor la atención en las escuelas. En los primeros diez días se alcanzó un registro de casi 40 mil trámites.
La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) resaltó que la plataforma evita filas y simplifica el procedimiento administrativo para los tutores. El trámite es gratuito y se realiza desde cualquier dispositivo con internet, a través de la página https://dti.see.michoacan.gob.mx/sistema-integral-see/preinscripciones, lo cual brinda mayor comodidad y transparencia para el ingreso escolar.
Al agilizar la gestión, el personal administrativo y docente prioriza la integración de las y los alumnos en ambientes inclusivos. La secretaria de Educación enfatizó que una administración eficiente es clave para la transformación educativa y el bienestar de las infancias.
Para orientar a la ciudadanía, la SEE pone a disposición la mesa de ayuda en los correos y . También se habilitó el número para atención exclusiva por WhatsApp. Estos canales resuelven dudas técnicas y aseguran que nadie quede fuera del proceso por falta de asesoría.
Finalmente, la funcionaria estatal invitó a no dejar el trámite para el último momento para evitar saturaciones. Los requisitos son la CURP, peso y talla del alumno, así como los datos de la escuela a la que desean ingresar. Con esta participación se consolida un sistema educativo más organizado y enfocado en el desarrollo de las niñas y niños.
