"Pagos de cheques no se realizarán mientras oficinas estén tomadas", advierte SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, advirtió que no se realizarán trámites ni pagos de cheques mientras las oficinas centrales permanezcan tomadas, manifestación que cumple 12 días.

En rueda de prensa, Molina Aguilar llamó a liberar la sede para evitar daños a terceros y acusó al representante José Luis Castillo como el responsable de afectar la educación y a las y los docentes.

“Que en tanto no se libere la secretaría, van a seguir afectando a terceros. Es un grupo que, además, a su representante, José Luis Castillo, se le va a notificar para que libere y deje de afectar a terceros. Es un tema de alguien que no le interesa la educación ni sus compañeros maestros y maestras", dijo.