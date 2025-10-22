"Pagos de cheques no se realizarán mientras oficinas estén tomadas", advierte SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, advirtió que no se realizarán trámites ni pagos de cheques mientras las oficinas centrales permanezcan tomadas, manifestación que cumple 12 días.
En rueda de prensa, Molina Aguilar llamó a liberar la sede para evitar daños a terceros y acusó al representante José Luis Castillo como el responsable de afectar la educación y a las y los docentes.
“Que en tanto no se libere la secretaría, van a seguir afectando a terceros. Es un grupo que, además, a su representante, José Luis Castillo, se le va a notificar para que libere y deje de afectar a terceros. Es un tema de alguien que no le interesa la educación ni sus compañeros maestros y maestras", dijo.
La funcionaria lamentó que el 20% de los trámites no se podrán realizar por la toma de la SEE, aunque señaló que el 80% ya se encuentra digitalizado.
“No se va a hacer ningún trámite en tanto no liberen, porque miren, eran tramposititos: 'Te dejamos entrar por esta oficina, saca el pago y yo sigo aquí en la toma'. Pues no, porque es todo un proceso. Y, mientras tanto, siguen afectando a terceros. Todos los compañeros exigen ya la liberación de las oficinas", dijo.
Gabriela Molina minimizó al grupo de personas que mantiene cerrada la secretaría y afirmó que son personas a quienes no les interesa la educación. Advirtió que las y los responsables tendrán consecuencias, pues "están dañando y alterando la vida institucional de la Secretaría más grande y más importante del Estado".
