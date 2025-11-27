Pagar impuestos es un deber ciudadano y compromiso social, explica fiscalista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los impuestos representan más del 60% del financiamiento del gasto público en México. A través de ellos se mantienen los servicios, que son fundamentales para la sociedad, señalan el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“La estabilidad de una sociedad no se sostiene sola, requiere orden, legalidad y una base financiera sólida, por lo que los impuestos no son un gusto, sino una necesidad colectiva”, afirmó el doctor en materia fiscal Gabriel Escobedo Guillén, contador público con más de 20 años de experiencia, durante una charla en la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ).