Orgullosamente Nicolaitas, miembros del gabinete 2023-2027 de Rectoría de la UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, llevó a cabo la presentación de los miembros de su gabinete para el periodo 2023-2027, todos ellos egresados de la máxima casa de estudios.

Zoé Infante Jiménez

Secretario General

Economista por la Universidad Michoacana. Maestro en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y estudió el Doctorado en Ciencias del Desarrollo Regional también en la UMSNH. Ha sido profesor e investigador en la Casa de Hidalgo.

Fundador del Colegio Michoacano de Economistas y ha coordinado la Comisión de Planeación y Evaluación del Consejo Universitario, así como delegado de la Prodecon en Michoacán.

Enrique Eduardo Román García

Tesorero General

Contador Público egresado de la Facultad de Contabilidad y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana y candidato a Maestro en la Maestría en Administración. Fue asesor en la Secretaría de Educación y en el Tribunal Electoral secretario de Administración. Colaboró también en la Contraloría Interna del Congreso de Michoacán.

Es profesor titular en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Javier Cervantes Rodríguez

Secretario Administrativo

Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Contemporánea de las Américas, maestro en administración por la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la UMSNH, así como licenciado en Administración de Empresas, también por la UMSNH.

Ha sido coordinador general de planeación y evaluación educativa de la SEE, entre otras responsabilidades en la administración pública.

Raúl Carrera Castillo

Abogado General

Abogado con mención honorífica por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Distinción Cum Laude a tesis de Licenciatura por la Universidad de Guadalajara. Es Maestro en Derecho con mención honorífica División de Estudios de Posgrado de la UMSNH, así como Doctor en Derecho Constitucional y Amparo con mención honorífica Universidad Virtual.

Abogado especializado en derecho civil, administrativo y responsabilidad de servidores públicos y amparo y profesor investigador de la UMSNH.

María Etelvina Rubio Rangel

Contralora General

Es Contador Público por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con especialidad en Impuestos por la misma casa de estudios, tiene una maestría Fiscal por la Universidad de Guanajuato, un doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Contemporánea de las Américas.

Fue Colaboradora en Empresas Comerciales y Firmas de Despachos, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SAT) y se desempeñó como Auditor, Coordinador de Auditoría y Jefe de Departamento.

Jesús Campos García

Coordinación de Investigación Científica

Licenciado Químico-Farmacobiólogo, por la UMSNH, cuenta con Maestría en Ciencias: Biología Experimental por el Instituto Investigaciones Químico-Biológicas por la UMSNH, así como con un doctorado en Biotecnología, por el Instituto de Biotecnología de la UNAM.

Es profesor-Investigador Titular C, de Tiempo completo. Responsable del Laboratorio de Biotecnología Microbiana, Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, es autor de más de 84 artículos en revistas indexadas internacionales, 39 artículos publicados en revistas nacionales con arbitraje.

Cindy Lara Gómez

Coordinación de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario

Es Licenciada en Ingeniería Civil por la UMSNH y maestra en Infraestructura de Transporte en la rama de las Vías Terrestres. Consejera universitaria, profesora tutora y asesora de estudiantes de servicio social.

Además, ha colaborado en diversos proyectos de investigación a través del Cuerpo Académico Consolidado UMSNH-CAC-147. Gestión y obtención de recursos a través de Contratos de Prestación de Servicios en el Laboratorio de Materiales de la FIC desde el año 2013 al 2023.

Miguel Ángel Villa

Secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria

Doctor en Artes egresado de la Universidad de Guanajuato, maestro en Educación con Campo en Desarrollo Curricular, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional y es licenciado en danza egresado de la Facultad Popular de Bellas Artes de la UMSNH, así como Investigador en el ámbito de la Cultura Popular Mexicana (Danza y música tradicional), además de bailarín, músico, gestor y promotor cultural.

Fue Director de la Facultad Popular de Bellas Artes y secretario Académico de la misma.

Mónika Gutiérrez Legorreta

Secretaria Auxiliar

Es académica en el Archivo Histórico y egresada de la Licenciatura en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Profesional Asociado en Archivonomía y Licenciatura en Archivonomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Cuenta con un Diplomado en Gestión Documental otro en Gestión de la Calidad y en Informática. Estuvo a cargo del Archivo General de la Universidad Michoacana durante los años de 2008 a 2017, además estuvo como encargada del área del Archivo Histórico del Poder Legislativo del 2004 a 2017.

Es Presidenta del Comité Técnico del Sistema Estatal de Archivos de 2017 a la fecha y fue Secretaria del Comité Directivo de la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior RENAIES, A.C.

Karina Mariela Figueroa Mora

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

Cuenta con un Doctorado en Ciencias de la Computación, por el Departamento de Ciencias de la Computación, en la Universidad de Chile; una maestría en Ingeniería Eléctrica opción en sistemas computacionales, por la Facultad de Ingeniería Eléctrica, de la UMSNH.

Sus distinciones son como Profesor con perfil PROMEP, Presidenta de la Sociedad Mexicana de Ciencia de la Computación A.C.; Coordinadora de la Comisión de Educación, de la Academia Mexicana de Computación; Miembro del Comité Técnico Académico de la Red de Inteligencia Computacional; Comisión de ingreso de la Academia Mexicana de Computación; Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1; Mejor artículo en el Mexican International Conference on Artificial Intelligence (MICAI). Speaker Identification using Entropygrams and Convolutional Neural Networks. Antonio Camarena-Ibarrola, Karina Figueroa, Jonathan García; Miembro de la Academia Mexicana de Computación y Profesor con perfil PROME.

Angélica Guadalupe Zamudio de la Cruz

Secretaria Académica

Doctora en Ciencias por el Centro de Investigación y Desarrollo, además cuenta con una Maestría en Administración por la UMSNH y es Contador Público, así como Licenciada en Administración de Empresas y en Informática Administrativas, las tres licenciaturas por la UMSNH.

Ha sido directora de Egresos de la Tesorería (UMSNH); Contralora de la Universidad (UMSNH); Jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Ciencias (UMSNH) y asesora de la Coordinación de Planeación para el desarrollo

Rubí Rangel Reyes

Secretaria Auxiliar

Licenciada en Contaduría Pública egresada de la Facultad de Contabilidad y Administración, tiene una Maestría en Administración en la Facultad de Contabilidad y doctorado en Educación en la Universidad Contemporánea de las Américas.

En el 2021 fue Auditor en Auditoria Superior de Michoacán (ASM), 2021 Profesora en la Facultad de Contaduria y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo desde 2007.

Gilberto Cortés Rocha

Secretario Particular

Tuvo estudios en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, donde egresó como Licenciado en Derecho.

Laboró en el Despacho Jurídico AJV, ejerció como escribiente en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, adscrito al área de Coordinación de Capacitación Investigación y Difusión en Materia Electoral, del 2015 al 2016; Escribiente en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo adscrito al área de la Secretaria General de Acuerdos en el 2016.

