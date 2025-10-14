Orgullo Pony: Jóvenes del Tec Morelia destacan en concurso nacional de ciencias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Morelia reconoció a las y los estudiantes que lograron avanzar a la segunda etapa del Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas y Ciencias Económico-Administrativas (ENECB-CEA) 2025.

A través de un mensaje institucional, la directora del plantel, Dra. Patricia Calderón Campos, felicitó al estudiantado, así como a las y los asesores que participaron en el proceso de preparación y obtuvieron su pase a la siguiente fase del certamen.

"Su dedicación, compromiso y desempeño académico durante el proceso de preparación son un reflejo del espíritu institucional del TecNM, así como de la excelencia educativa que distingue a nuestra Casa Pony", se destacó en el comunicado.