¡Orgullo michoacano! Estudiantes ganan medallas en Olimpiada Nacional de Matemáticas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las matemáticas también se celebran y en Michoacán hay razones para aplaudir: un grupo de jóvenes estudiantes logró colocar al estado entre los 10 mejores del país en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, tras conseguir dos medallas de plata y dos de bronce.

El concurso nacional se llevó a cabo en Oaxtepec, Morelos, donde los y las representantes de Michoacán demostraron que el talento también se encuentra en las aulas locales. Los participantes fueron estudiantes de preparatoria de Morelia y Lázaro Cárdenas, de instituciones media superior como el Liceo Michoacano, el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSMH), la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación "Melchor Ocampo", el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán Plantel La Mira, el Colegio Herbart y la Preparatoria UVAQ.

Entre los nombres que destacaron está Ana Isolde Henney, quien no solo ganó medalla de plata, sino que además fue preseleccionada para competir en una olimpiada internacional de matemáticas en Europa. ¡Sí, Europa!

Junto a ella, Eugenio Vargas y José André Lemus también obtuvieron plata, mientras que Paulina Ruiz se llevó medalla de bronce.

El delegado estatal de la olimpiada, el Dr. Miguel Raggi, dijo que hacía más de 10 años que Michoacán no lograba un resultado así. “Vamos por buen camino”, afirmó, y también adelantó que seguirán impulsando que más jóvenes se sumen a este tipo de competencias.

Más allá de las fórmulas, esta historia muestra que en Michoacán hay talento, hay disciplina y hay futuro. Y sí: también se puede triunfar con lápiz, papel y muchas ganas.

SHA