Nuevos programas educativos reducen el rezago educativo en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actualización y apertura de nuevos programas educativos en Michoacán se ha consolidado como una estrategia clave para disminuir el rezago en los niveles de bachillerato y universidad, afirmó Mariana Sosa Olmeda, titular del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem).
Para el ciclo escolar 2025-2026, precisó, se abrirán 10 nuevos programas de estudios en instituciones públicas de educación superior, como institutos tecnológicos y universidades, lo que permitirá a más jóvenes de distintas regiones del estado acceder a opciones acordes con sus intereses, vocación y contexto social.
Entre las nuevas carreras destacan las ingenierías en Animación Digital y Efectos Visuales, Innovación Agrícola Sustentable y Agronomía, así como la Licenciatura en Negocios y Mercadotecnia. En el nivel medio superior, continúa fortaleciéndose el modelo de educación dual y se incorporan programas técnicos profesionales en áreas como inteligencia artificial, pilotaje de drones y digitalización de documentos, entre otros.
Sosa Olmeda subrayó que la diversificación de la oferta en programas técnicos, profesionales y de posgrado responde a un análisis de las necesidades del estado y a las demandas del sector productivo, lo que favorece no solo la permanencia estudiantil, sino también una inserción laboral más rápida y efectiva.
Asimismo, recordó que en los niveles medio superior y superior se mantiene un crecimiento sostenido de la matrícula durante los últimos tres ciclos escolares, al pasar de 304 mil 025 estudiantes en 2022-2023 a 311 mil 272 en 2024-2025.
