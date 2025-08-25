Nuevos programas educativos reducen el rezago educativo en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actualización y apertura de nuevos programas educativos en Michoacán se ha consolidado como una estrategia clave para disminuir el rezago en los niveles de bachillerato y universidad, afirmó Mariana Sosa Olmeda, titular del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem).

Para el ciclo escolar 2025-2026, precisó, se abrirán 10 nuevos programas de estudios en instituciones públicas de educación superior, como institutos tecnológicos y universidades, lo que permitirá a más jóvenes de distintas regiones del estado acceder a opciones acordes con sus intereses, vocación y contexto social.