Noviembre: Becas Bienestar entregará tarjetas a más de 151 mil nuevos estudiantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de noviembre próximo, la Coordinación Estatal de Becas para el Bienestar entregará las tarjetas bancarias a 151 mil 635 estudiantes de nivel básico, media superior y superior de nuevo ingreso que en septiembre pasado se dieron de alta en la plataforma.

El coordinador estatal, Juan Pablo Calvillo Tinoco, comentó que tras las asambleas realizadas y la inscripción de los estudiantes de primer año en diversos niveles educativos, toca el tiempo de hacer la entrega de los plásticos.

En ese tenor, refirió que anteriormente se tenía que acudir a las sucursales a recoger el plástico para hacer el cobro de la beca; ahora, señaló, se está trazando la ruta de trabajo para la entrega de las tarjetas en las escuelas y sean los beneficiarios quienes la reciban de manera directa.

Por lo que hizo un llamado a los padres y/o tutores de los alumnos de secundaria y preparatoria, así como los de universidad, que estén pendientes de las fechas para recibir el plástico y puedan tener la beca correspondiente.

Recordó que la beca de nivel básico, principalmente secundaria, Rita Cetina, es de mil 900 pesos por familia y, por cada integrante en dicho nivel educativo se agregan 700 pesos más; la beca Benito Juárez, de media superior, es de mil 900 pesos y; la de Jóvenes Escribiendo el Futuro, para educación superior, es de 5 mil 800 pesos; todas son bimestrales.

A lo anterior, indicó que los jóvenes al tener la tarjeta en su poder tendrán que esperar 15 días para hacer el cobro de la beca, la cual tendrá el pago retroactivo correspondiente a los bimestres de septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

