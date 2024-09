Nos enteramos de la iniciativa de reforma cuando presentaron el Plan Morelos: líderes sindicales UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dirigentes de sindicatos universitarios aplaudieron el interés del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por fortalecer la autonomía financiera de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y democratizar la elección de sus autoridades, pero lamentaron que no se les tomara en cuenta para enriquecer la propuesta de reformas constitucionales que forman parte del llamado Plan Morelos. Piden a las autoridades estatales y universitarias que socialicen las iniciativas y las consensen con la comunidad nicolaita, porque ellos se enteraron “por los medios” y por “redes sociales”

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana (STUMICH), Denise Gutiérrez Hernández, reconoció el interés que ha mostrado el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para destinar el presupuesto necesario para garantizar los salarios de las y los trabajadores nicolaitas y ahora por establecer un porcentaje fijo del Presupuesto de Egresos del estado para evitar los vaivenes financieros, pero pidió que les informen los objetivos de estas iniciativas. Dijo que no se les tomó en cuenta y se enteraron de la propuesta el día de la presentación del proyecto.

Las necesidades económicas de la Universidad Michoacana, explicó la dirigente sindical, son conocidas y requieren de una intervención integral que involucre también el apoyo incondicional del gobierno federal para evitar que cada año, como ha ocurrido de manera recurrente, requieran de presupuestos extraordinarios para solventar el pago de salarios y prestaciones; pero además se requieren recursos para la contratación de personal y el pago de prestaciones atrasadas, éstas últimas producto de conflictos sindicales, reconoció.

Por su parte, el dirigente del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), Jorge Ávila Rojas, explicó que, desde hace varios años, se venía analizando la viabilidad de establecer un presupuesto fijo del Presupuesto de Egresos del Estado (PEE) para destinarlo a la UMSNH; Dijo que desde que Ramírez Bedolla era diputado en el Congreso local se analizó la propuesta, pero no volvió a saber del tema hasta que se enteró tras la presentación del Plan Morelos.

“He escuchado algo en los medios, en las redes sociales (del Plan Morelos); lo que sí conozco muy bien es lo del presupuesto pleno, porque el ahora gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, cuando era diputado local, estuvo trabajando con el sindicato una propuesta en ese sentido, el presupuesto pleno para la Universidad y qué bueno que en el Plan Morelos, que va a presentar el gobernador o que ya presentó está lo del presupuesto pleno; nos da mucho gusto al interior del sindicato de profesores (…) esto le va a dar una viabilidad y estabilidad a la Universidad y vamos a dejar de tener los problemas financieros que la Universidad ha padecido los últimos ocho o diez años (…)”.

Elección de rectores

Ambos dirigentes sindicales, al referirse a la propuesta de elegir al rector de la UMSNH, coincidieron en que democratizar los procesos de selección de las autoridades universitarias es una propuesta que debe ser analizada, discutida y avalada por la comunidad nicolaita, aunque reconocieron que es “sano” para la institución que participen todos los sectores, trabajadores, docentes y estudiantes, en el proceso de elección.

“Democratizar la elección del rector o la próxima rectora creo que es sano para la Universidad porque ya no recae en un grupo de diez gentes, once gentes, sino en toda la comunidad universitaria porque nosotros tenemos también voz y voto para elegir quién va a dirigir nuestra casa de estudios, entonces también de alguna manera estoy de acuerdo que se democratice la elección de los próximos rectores o rectoras de la Universidad Michoacana”, expresó Denise Gutiérrez.

Al igual que ocurrió con la propuesta de establecer un porcentaje del PEE para la UMSNH, ambos dirigentes sindicales coincidieron en que desconocían la iniciativa y pidieron al gobierno y las autoridades universitaria que brinden más información, no solo a las y los trabajadores, sino a toda la comunidad nicolaita.

Al cuestionarles si este anunció del gobierno estatal podría asumirse como una “injerencia” a la autonomía universitaria, la lideresa sindical expresó que debió ser la rectora Yarabí Ávila González la encargada de hacer el anuncio, al menos, a posteriori a la comunidad universitaria: “Lo que sí tengo que reconocer es que la que debió haber salido a dar el anuncio, hubiera sido la rectora”.

Propuso también socializar la iniciativa para la comunidad universitaria la conozca, primero, y la enriquezca, la haga suya, antes de que la vote el Congreso y para ello podrían instalarse mesas de trabajo y foros informativos como ocurrió para la elaboración del nuevo Estatuto Universitario; dijo que es fundamental que la comunidad conozca con precisión lo que se votaría en el Congreso para evitar sorpresas, es decir, modificaciones a otros temas que puedan impactar en la clase trabajadora, ya sean de empleados o profesores.

Dijo que se mantendrán atentos al trabajo del Congreso del estado para conocer cómo quedaría finalmente la iniciativa y tener la certeza de que no habrá otro tipo de adecuaciones, porque la Ley Orgánica es el instrumento que regula también la relación de la autoridad universitaria con sus sindicatos.

El dirigente del SPUM, al referirse a la propuesta de “democratizar” la elección del rector de la UMSNH reconoció que no conoce el proyecto y esperará hasta analizarlo con detenimiento y socializarlo con sus compañeros del sindicato para poder emitir una postura definitiva, pero, de entrada, no rechaza el planteamiento.

“Yo no la he analizado porque lo que he visto en redes sociales nada más es lo del presupuesto pleno y en algún medio se hablaba de elecciones democráticas; yo tendría que conocer el documento, cómo lo está planteado el señor gobernador para poder dar una opinión”.

Propuso que los temas, especialmente el que se refiere a la elección del rector, se ponga a discusión al interior de toda la comunidad universitaria porque es un “tema nodal en la vida de la Universidad”.

El secretario general del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), Eduardo Tena Flores, declinó emitir una opinión sobre el las propuestas presentadas en el Plan Morelos.

RYE