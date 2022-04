Normalistas proponen que empresa privada aplique examen de admisión y no el Ceneval

En esa ocasión, indicó que los estudiantes de Nuevo ingreso estudiarán bajo los nuevos planes educativos o mallas curriculares 2022 que se elaboran por docentes en todo el país.

Actualmente entre las ocho escuelas normales de la entidad y el Centro de Actualización del Magisterio en Michoacán (CAMM), se tiene una matrícula de 4 mil 141 estudiantes.

A continuación, la plática que sostuvieron la secretaria de Educación en el Estado y representantes de la ONOEM:

Yarabí Ávila: ¿A qué acuerdo ustedes quisieran llegar?, para también yo irlo platicando.

Representante ONOEM: Nosotros se lo hicimos, a la maestra, saber, la semana pasada, que pudiera ella, porque tiene la facultad, de juntar a varias empresas y expusieran, agarrar la mejor, nosotros no estamos diciendo ni que el Estado haga la evaluación, ni que lo haga quien tenga gente corrupta, no, pero que sea una empresa que cubra las necesidades de todos, porque Ceneval no va a cubrir necesidades de 12 escuelas en específico, entonces, ¿cómo dejarlo de lado?, porque vamos todos en conjunto, entonces que ella nos dijera: Sabes que hay tal empresa y tal empresa.

Yarabí Ávila: ¿O sea, ustedes no se están negando a que se les haga el examen así?, ¿Lo que ustedes están solicitando es que sea integral?

Representante ONOEM: Sí, que era lo desde un principio.

Yarabí Ávila: Pero a ver, explíquenmelo, cuándo ustedes se reunieron las primeras veces con ella, porque la información que yo tengo es que ustedes platicaron y que estaban todos en la misma tesitura, que estaban en el avance, entonces, ¿Qué cambió de ese sí al no?

Representante ONOEM: Cuando ella menciona que se había juntado con Ceneval y que aumentaría los tres módulos.

Yarabí Ávila: ¿Por qué desde el principio ya nada más le dijo que nada más iban a ser tres?, entonces, en primera instancia ya nada más les había dicho que había sido Verbal, Pensamiento Matemático y Habilidades Abstractas.

Representante ONOEM: Que es lo que año con año se viene trayendo, eso no se cambia desde hace muchos años, pero cambia de opinión y nos “mueve el piso”, se pudiera decir, cuando menciona que se le aumentarían otros tres, a lo que le decimos, es por qué, porque con justa razón, es como digo, si ella marcará el perfil para entrar a una normal fuera, por decir técnico en puericultura, en puericultura ves alguno de esos campos y puedes responder esas preguntas, pero ahí estarían en desnivel los que no cursan un bachillerato técnico.

Yarabí Ávila: Ah, porque ella lo que comentó en la segunda ocasión que se platicó de esto, es que ustedes no querían ninguna evaluación.

Representante ONOEM: No, ella dice eso, incluso ha hecho muchas afirmaciones que nosotros en realidad, por eso en la última actividad cuando se acercó el comandante y algunos de Gobernación, le mencionábamos que sabemos que usted es su superior y que en este sentido, sí queríamos hablar con usted, porque ella ha hecho muchas afirmaciones, que no son en realidad, porque no nos estamos oponiendo, sí tiene que haber, obviamente.

Lo que nosotros le decíamos es: a ver maestra, ¿por qué no trae una, dos, tres empresas?, y vemos cual cubre las necesidades, porque a cualquiera se le va a pagar, así como Ceneval se le van a pagar, hay más empresas que le podemos pagar, digo podemos, porque se le paga con el ingreso que se cobra para las fichas.

Yarabí Ávila: Es que ahí el error es que desde el principio desde que se “planchaba” el asunto, debió decir cuántos iban, no nada más una parcialidad, ok, para tener bien claro ese tema. Yo también platicarlo con quien lo tengo que platicar, porque quien toma las decisiones también está en otras cuestiones, pero yo lo platico y nos vemos el martes a las 9:00.

EA