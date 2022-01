Normalistas, en contra de reducción de matrícula en escuelas de Michoacán

Argumentaron que es necesario no sólo no reducir la matrícula, por el contrario incrementarla, ya que aseguraron que en sus recorridos como practicantes en las zonas rurales del estado son bien recibidos, debido a que no habría maestros o faltaría de algunas materias.

Refirieron que los egresados sí buscan llegar a zonas marginadas y no sólo a espacios rurales, ya que son mejor recibidos y es en donde faltan docentes.

Agregaron que el posicionamiento emitido este día es como consecuencia de las declaraciones de la subsecretaria de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa Olmeda, quien habría anunciado una reducción de la matrícula entre un 35 y 50 por ciento, de acuerdo a lo expresado en voz de los estudiantes normalistas.

