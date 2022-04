No podemos ceder a caprichos de normalistas que molestan a toda la sociedad: Mariana Sosa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el respaldo que han mostrado sectores de la sociedad a las acciones del gobierno estatal en el proceso de admisión a las escuelas normales, la directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán, Mariana Sosa Olmeda, sostuvo que como autoridades no pueden ceder a todas las peticiones de representantes de las normales, pues, dijo, son solo una decena de jóvenes que se oponen a dichos procesos.

“Prácticamente estamos en esa circunstancia en donde nosotros no podemos seguir cediendo a caprichos y presiones que molestan a toda la sociedad. Los empresarios transportistas me dicen: que aunque sigan afectando mi patrimonio, no se doblen, necesitamos una autoridad”, compartió Mariana Sosa en entrevista para Fórmula Noticias Michoacán, con Mario Hernández.

En dicho noticiero, que se transmite en el 105.1 FM de lunes a viernes en un horario de 15:30 a 17:00 horas, la funcionaria estatal insistió que de los más de más de 4 mil estudiantes que hay actualmente en las normales, no todos están sumados en el movimiento opositor al proceso de admisión.

Mencionó que la sociedad ha mostrado el respaldo a las acciones del gobierno, pues de acuerdo a la encuesta que se publicó el día de hoy de la Empresa Rubrum y que se aplicó el pasado 20 de abril, el que casi el 80 por ciento de la población consultada considera justo que el gobierno transparente el acceso a las escuelas normales, mientras que el 78.9% considera que las autoridades no deben ceder a las presiones por líderes o miembros de la ONOEM para frenar la aplicación del examen Ceneval.

Por ello, Mariana Sosa Olmeda recalcó que este año hay un proceso para el ingreso a las escuelas normales de Michoacán y se va a cumplir, por lo que el 1 de junio es aplicación del examen de admisión.

