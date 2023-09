No nos prestaremos a reestructuras de calificaciones o ingresos: director de Medicina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de la toma de las instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que iniciaron estudiantes este día con un pliego petitorio en el que se establecen inconformidades por el establecimiento del inglés como materia obligatoria, así como casos de acoso y deficiencias de infraestructura, el director de la Facultad, Víctor Hugo Mercado, advirtió que no aceptarán otras peticiones individuales como el cambio de calificación o el ocupar espacios que supuestamente quedaron libres

En conferencia de prensa al ser cuestionado sobre el tema, el director de la Facultad de Medicina de la UMNSH aclaró que por el momento los que encabezan la toma no les han hecho llegar ese tipo de peticiones, pero, sostuvo, no se prestarían a atenderlas, porque, por ejemplo, el ingreso es solo mediante examen Ceneval .

"Hasta el momento no nos ha llegado nadie a hacer esas peticiones, sin embargo, no nos prestaríamos a ninguna de estas reestructuras para dar calificaciones a nadie o poder hacer posicionamientos de gente que no haya obtenido el derecho de entrar a la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, por medio del examen Ceneval", enfatizó.

En ese sentido, el secretario general de la UMSNH, Javier Cervantes, hizo un llamado a la comunidad estudiantil para que no permita que terceros actores influyan en las decisiones, pues recordó que mediante este tipo de manifestaciones han querido presionar al personal de la universidad en cambios de calificaciones o en obtener un espacio.

Subrayó que tan solo en el ingreso a la Facultad de Medicina participan consejeros universitarios y que se ha cuidado a lo largo de los años.