“No hay que tenerle miedo al cambio, hay que seguir avanzando”: Yarabí Ávila

Ciudad Hidalgo, Michoacán (MiMorelia.com).- “Nosotros seguiremos avanzando porque quien no transforma, quien no diversifica está lógicamente viviendo en una época que ya no existe hoy y que no existirá mañana, no hay que tenerle miedo al cambio, hay que seguir avanzando y así lo hemos hecho”, afirmó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, durante el acto conmemorativo por el XV aniversario de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo.
Ante la comunidad docente, administrativa y estudiantil, la rectora destacó la presencia de la alcaldesa Jeovana Alcántar Baca y reconoció a las personas que impulsaron el proyecto del campus del Oriente, en especial al señor Sabino Padilla Medina, quien donó el terreno para que se hiciera realidad el proyecto, el cual ha generado oportunidades educativas para muchas generaciones.
Yarabí Ávila resaltó la labor del equipo de trabajo de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo, y mencionó que, en los campus de la UMSNH en Zamora, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Huetamo hay profesores comprometidos con la formación de las y los estudiantes, a quienes —dijo— también “debemos hacerles justicia”.
En ese sentido, adelantó que próximamente habrá Concursos de Oposición Abierto con características específicas para las y los maestros de Ciudad Hidalgo, con el objetivo de fortalecer su permanencia laboral.
“La gente de este municipio tiene un espacio laboral aquí, y para todos aquellos que cumplen de manera responsable con sus alumnos, compartiendo sus experiencias, es justo que podamos lanzar estos concursos y fortalecerlos”, declaró.
Agregó que esta misma dinámica se implementará en Zamora, Lázaro Cárdenas, Huetamo y Uruapan, respetando los perfiles y reconociendo a quienes tienen pasión por trabajar en la Universidad Michoacana. Esto, aseguró, generará beneficios tanto para alumnos como para docentes.
La rectora también manifestó su satisfacción por asistir al XV aniversario del plantel, y deseó que siga creciendo y transformando vidas en la región.
Por su parte, la presidenta municipal Jeovana Alcántar Baca calificó a la UMSNH como la institución de educación superior más importante del estado, no solo por su calidad educativa y profesionalismo de sus egresados, sino también por el compromiso de su personal académico.
“Reitero a la comunidad nicolaita la total disposición de nuestra administración para seguir abonando al fortalecimiento y ampliación de la presencia de la Universidad Michoacana en nuestro municipio”, puntualizó.
A su vez, el director de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo, Hugo Erick Montaño López, expresó que este aniversario es un recordatorio de que la educación es la fuerza transformadora más poderosa, e hizo un llamado a seguir construyendo juntos: sociedad, gobierno y universidad.
El señor Rubén Padilla Soto recordó que este campus se concretó gracias a mucho trabajo y una donación significativa, lo que hoy permite celebrar 15 años de historia.
“Estamos satisfechos de esta donación que se otorgó a la Máxima Casa de Estudios para que hoy podamos tener la gloria de celebrar estos 15 años”, expresó.
Durante el evento también estuvieron presentes el licenciado Sergio López Melchor, fundador de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo, así como titulares de dependencias nicolaitas, regidores, funcionariado y estudiantes, docentes y administrativos del campus.
SHA