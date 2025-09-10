“No hay que tenerle miedo al cambio, hay que seguir avanzando”: Yarabí Ávila

Yarabí Ávila resaltó la labor del equipo de trabajo de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo, y mencionó que, en los campus de la UMSNH en Zamora, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Huetamo hay profesores comprometidos con la formación de las y los estudiantes, a quienes —dijo— también “debemos hacerles justicia”.

En ese sentido, adelantó que próximamente habrá Concursos de Oposición Abierto con características específicas para las y los maestros de Ciudad Hidalgo, con el objetivo de fortalecer su permanencia laboral.

“La gente de este municipio tiene un espacio laboral aquí, y para todos aquellos que cumplen de manera responsable con sus alumnos, compartiendo sus experiencias, es justo que podamos lanzar estos concursos y fortalecerlos”, declaró.

Agregó que esta misma dinámica se implementará en Zamora, Lázaro Cárdenas, Huetamo y Uruapan, respetando los perfiles y reconociendo a quienes tienen pasión por trabajar en la Universidad Michoacana. Esto, aseguró, generará beneficios tanto para alumnos como para docentes.

La rectora también manifestó su satisfacción por asistir al XV aniversario del plantel, y deseó que siga creciendo y transformando vidas en la región.