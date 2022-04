No habrá negociaciones con normalistas que no cumplan con proceso de asignación de plazas: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los normalistas que cumplan con los procesos que marca la ley serán beneficiados con una plaza, por lo que en está administración estatal no habrá negociaciones con aquellos que no cumplen con el proceso pese a las presiones o manifestaciones, enfatizó la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Yarabí Ávila.

En conferencia de prensa, la funcionaria estatal detalló que actualmente son mil 59 normalistas egresados en proceso de basificación, en revisión de sus expediente y se validan conforme a la norma, pero, dijo, en la actual administración se detectaron que no todos contaban con todos los documentos, por lo que no se podían validar todos y solicitar el pago a la federación.

Puntualizó que de estos casos, solo 990 egresados ya normalistas están en proceso de recibir su base definitiva tras ser validados por la UESICAMM, lo que representa el 93 por ciento de los mil 59 casos pendientes.

“Significa que estos normalistas, profesores ya podrán recibir el pago a través de la Federación, una vez que nosotros hayamos enviado la solicitud de pago y que se hayan validado todos sus expedientes en todos los niveles”, apuntó

La titular de la SEE explicó que son 904 expedientes los que se revisan para su base definitiva y de los cuales 422 ya recibieron su pago, mientras que el resto se encuentra en proceso, que ha sido lento porque algunos maestros normalistas no entregan sus documentos a tiempo y por trámites burocráticos.

Indicó que en la segunda quincena de abril y la primera de mayo se emitirán los primeros pagos a los normalistas beneficiados.

Señaló que al margen de los casos que están en proceso de validación, también se encontraron 30 expedientes con inconsistencias, es decir, que tenían doble licenciatura en la misma escuela y mismo periodo, otros casos no tenían sin cédula profesional ni título, así como documentos con nombres o cargos incorrectos.

Agregó que los casos que no rectifiquen las inconsistencias no se procederá a la asignación de plazas.

AC