No habrá motivo para no regresar a las aulas en nivel básico: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el retorno a las aulas de manera presencial y obligatoria en Michoacán en los niveles medio superior y superior este lunes, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, consideró que no habrá motivos para que el próximo 18 de octubre se reanuden las actividades presenciales en el nivel básico de la entidad, ya que está el compromiso de que el 15 de octubre se pague las quincenas atrasadas y la correspondiente a ese día a los maestros estatales.

En conferencia de prensa, el titular del Poder Ejecutivo estatal subrayó que en cuanto a infraestructura solo 400 presentan carencias de más de 11 mil escuelas de la entidad, incluso antes de la pandemia de Covid-19, por lo que la mayoría está en condiciones para hacer un regreso a clases.

“Así como nosotros vamos a cumplir con la responsabilidad de pago, estamos cumpliendo con la función del diálogo abierto permanente. No hay motivo después de que se cubran las cuatro quincenas pendientes y de la del 15 de octubre, para no volver a la escuela, ya no hay pretexto para no volver a clases, tenemos diálogo con el magisterio michoacano para que ocurra el regreso a clases, creo que es lo mejor para los niños de Michoacán, creo hay consenso”, sostuvo.

Ramírez Bedolla comentó que el regreso a clases para nivel básico es el 18 de octubre, de manera escalonada en los horarios de acceso, receso y salida, así como el aforo al 50%, incluso, aseguró que hay encuestas que señalan que casi el 80 por ciento de la ciudadanía está de acuerdo con el retorno a las aulas de manera obligatoria.

Aclaró que no habrá sanciones para los padres de familia y niños que no quieran regresar a las clases, porque entiende que todavía prevalece la pandemia de Covid-19 en Michoacán y en el país.

EA