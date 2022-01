No es oficial reducción a la matrícula de Normales del estado: Poder de Base

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para este año no es oficial la disminución en la matrícula de la convocatoria para las Normales del Estado de Michoacán, conoció de fuentes oficiales el líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Poder de Base en Michoacán, Benjamín Hernández Gutiérrez.

“Con las instancias de gobierno, desde ayer estuvimos platicando con personal de la Secretaría de Gobierno y lo que de alguna manera nos comentan es que no hay tal reducción, no hay concreción es un planteamiento, pero que no es nada concreto”, aseguró.

En entrevista, el líder magisterial explicó que desde la administración pasada se tenía contemplada esta reducción a la matrícula con el sustento de que en el futuro la necesidad de los docentes en el estado disminuirá ante la baja en la natalidad.

Pese a ello, el líder de la CNTE dijo que se mantiene la proyección de la reducción para el futuro; por lo que pidió detener la represión en las movilizaciones con los estudiantes que se han movilizado por esta presunta reducción.

Además solicitó al gobierno estatal dar certeza a los estudiantes de que en realidad no habrá tal reducción en la matrícula.

SJS