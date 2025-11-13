Educación

Ninguna escuela de Michoacán paró este jueves; SEE afirma que hay diálogo

Maestras y maestros están comprometidos con la educación, señaló la SEE
Ninguna escuela de Michoacán paró este jueves; SEE afirma que hay diálogo
CORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- No hay presencia del magisterio michoacano en la Ciudad de México, ante el paro nacional y movilización que se convocó hace más de dos semanas. Con ello se refleja el compromiso de las maestras y maestros de la entidad, informó la Secretaría de Educación del Estado (SEE).

Te puede interesar:
Maestros de la CNTE intentan portazo en Palacio Nacional
Ninguna escuela de Michoacán paró este jueves; SEE afirma que hay diálogo

Las autoridades estatales mantienen la apertura de diálogo y hay mesas instaladas para escuchar y atenderlos. Asimismo, se avanza en la dignificación de la labor docente con más de 29 mil acciones de justicia laboral a favor de maestras y maestros.

Gracias al trabajo que realizan más de 72 mil docentes y trabajadores de la educación en todas las regiones de Michoacán, se avanza con paso firme a favor de la formación de niñas, niños y jóvenes en el estado, puntualizó la dependencia educativa.

Contexto

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protagonizaron momentos de tensión este jueves en el Centro Histórico de la Ciudad de México, al intentar irrumpir en Palacio Nacional mediante un “portazo”, como parte de sus acciones de protesta contra las políticas educativas del gobierno federal.

rmr

Maestros
SEE
CNTE
Paro Nacional
grid

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com