Ninguna escuela de Michoacán paró este jueves; SEE afirma que hay diálogo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- No hay presencia del magisterio michoacano en la Ciudad de México, ante el paro nacional y movilización que se convocó hace más de dos semanas. Con ello se refleja el compromiso de las maestras y maestros de la entidad, informó la Secretaría de Educación del Estado (SEE).
Las autoridades estatales mantienen la apertura de diálogo y hay mesas instaladas para escuchar y atenderlos. Asimismo, se avanza en la dignificación de la labor docente con más de 29 mil acciones de justicia laboral a favor de maestras y maestros.
Gracias al trabajo que realizan más de 72 mil docentes y trabajadores de la educación en todas las regiones de Michoacán, se avanza con paso firme a favor de la formación de niñas, niños y jóvenes en el estado, puntualizó la dependencia educativa.
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protagonizaron momentos de tensión este jueves en el Centro Histórico de la Ciudad de México, al intentar irrumpir en Palacio Nacional mediante un “portazo”, como parte de sus acciones de protesta contra las políticas educativas del gobierno federal.
rmr