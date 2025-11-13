Ninguna escuela de Michoacán paró este jueves; SEE afirma que hay diálogo

Las autoridades estatales mantienen la apertura de diálogo y hay mesas instaladas para escuchar y atenderlos. Asimismo, se avanza en la dignificación de la labor docente con más de 29 mil acciones de justicia laboral a favor de maestras y maestros.

Gracias al trabajo que realizan más de 72 mil docentes y trabajadores de la educación en todas las regiones de Michoacán, se avanza con paso firme a favor de la formación de niñas, niños y jóvenes en el estado, puntualizó la dependencia educativa.