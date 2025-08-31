Nicolaitas siguen la ruta de la excelencia profesional; Yarabí Ávila clausura diplomados de Odontología

“Me parece que es fundamental que nosotros entendamos el papel que jugamos en cada una de las disciplinas y que de esa manera podamos defender con dignidad nuestra experiencia, acompañadas de los hombres que lógicamente arropan precisamente el trabajo que realizamos las mujeres”.

Finalmente, refrendó el apoyo a esta dependencia nicolaita y a su titular, para continuar trabajando en bien de la comunidad docente, administrativa y estudiantil.

Por su parte, la directora de la Facultad de Odontología, Karina Fernández Chávez, indicó ante las y los egresados que este logro no sólo representa horas de estudio y dedicación, sino también un paso firme hacia su excelencia profesional.

“Este diplomado ha fortalecido su preparación y ha abierto nuevas puertas para seguir creciendo. Lo aprendido aquí es un peldaño más en un camino, que estoy segura continuará lleno de éxitos y aprendizajes”.

Ser odontólogo, añadió, no termina con la entrega de un diploma, es un compromiso constante con la actualización, la ética y el servicio a la sociedad.

