Nicolaitas recibirán este lunes el pago del 100 % de aguinaldo; Yarabí Ávila cumple con empleados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por primera vez en más de 10 años, el personal docente y administrativo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) recibirá este 15 de diciembre el pago correspondiente a la primera quincena del mes, la totalidad del aguinaldo y demás prestaciones de fin de año, con lo cual la administración encabezada por la rectora Yarabí Ávila González cumple con las trabajadoras y trabajadores nicolaitas.

Lo anterior lo dio a conocer el tesorero de la casa de estudios, Enrique Eduardo Román García, quien señaló que hasta la primera quincena de diciembre se han pagado 71 quincenas de manera puntual a profesoras, profesores y administrativos. “Tal y como ha sido una constante en la gestión de la rectora Yarabí Ávila, quien nos ha instruido a que el recurso que llega a la institución sea empleado de manera correcta, así como a mantener una política de austeridad, transparencia y eficiencia del gasto”.

El funcionario precisó que desde hace más de una década las y los trabajadores no recibían la totalidad de su aguinaldo y demás prestaciones de fin de año en la primera quincena del mes de diciembre. “De esta forma, el personal docente y administrativo podrá disfrutar de las vacaciones en familia con la tranquilidad de contar con este recurso, que es su derecho”.

De igual forma, recordó que, derivado de la reforma constitucional que otorga un presupuesto pleno a la Universidad Michoacana, aunado a las estrategias que la administración de la rectora Yarabí Ávila ha puesto en marcha para lograr la estabilidad financiera de la institución, hoy se cumple con las y los trabajadores de la UMSNH.

rmr