Nicolaitas reciben Reconocimiento Coparmex a la Excelencia Educativa 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por su entrega, compromiso y esfuerzo, un total de 182 estudiantes, de los cuales 38 pertenecen a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) recibieron el Reconocimiento Coparmex a la Excelencia Educativa 2025.
Dicho galardón fue entregado por la rectora Yarabí Ávila González y por el presidente de la Coparmex delegación Michoacán, David Luviano Gómez, así como por titulares de diversas instituciones de educación en el estado.
En este marco, la rectora nicolaita indicó que las y los estudiantes que hoy reciben este reconocimiento llenan de orgullo a la UMSNH, tras referir que son ejemplo de dedicación, disciplina y empeño. De igual forma, destacó el trabajo colaborativo que la casa de estudios ha logrado concretar con la Coparmex.
Por su parte, el presidente de la Coparmex Michoacán, David Luviano Gómez, indicó que hoy no sólo se celebran logros individuales, se celebra el reflejo del talento, la disciplina y la esperanza que representan para Michoacán y para México las y los jóvenes.
En tanto, el director de Profesiones, Carlos Ernesto García Pérez, con la representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que el Reconocimiento Coparmex no sólo premia la trayectoria de las y los estudiantes, sino que los compromete, “los exhortamos a que sean líderes con valores, a ser profesionistas comprometidos con su comunidad, que sean agentes de cambio, que con sus conocimientos contribuyan a un Michoacán más próspero, más justo y más solidario”.
En su turno, el rector de la Universidad La Salle, Víctor Manuel López indicó que cada una de las y los galardonados es testimonio de que la grandeza nace del esfuerzo, “recuerden siempre que la verdadera excelencia se mide no solamente en títulos y reconocimientos sino en el impacto positivo que dejamos en los demás”.
La presidenta de la Comisión de Educación de la Coparmex, Dulce María Nava Vázquez, precisó que este evento tiene un propósito muy claro, que es celebrar el talento de jóvenes que se distinguen por su desempeño académico, su compromiso social y su capacidad de inspirar a otros.
RPO