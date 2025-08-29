Nicolaitas reciben Reconocimiento Coparmex a la Excelencia Educativa 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por su entrega, compromiso y esfuerzo, un total de 182 estudiantes, de los cuales 38 pertenecen a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) recibieron el Reconocimiento Coparmex a la Excelencia Educativa 2025.

Dicho galardón fue entregado por la rectora Yarabí Ávila González y por el presidente de la Coparmex delegación Michoacán, David Luviano Gómez, así como por titulares de diversas instituciones de educación en el estado.

En este marco, la rectora nicolaita indicó que las y los estudiantes que hoy reciben este reconocimiento llenan de orgullo a la UMSNH, tras referir que son ejemplo de dedicación, disciplina y empeño. De igual forma, destacó el trabajo colaborativo que la casa de estudios ha logrado concretar con la Coparmex.