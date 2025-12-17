¡Nicolaita activa tu credencial! Visita los módulos ubicados en CU

Mencionó que prácticamente todo el estudiantado ya cuenta con su credencial y en estos momentos se está llevando a cabo un proceso de validación, “no sólo de las credenciales de las y los alumnos sino también de docentes y administrativos para que puedan entrar en un sistema de alta seguridad dentro de los campus universitarios”.

En ese sentido, explicó que en el ciclo 2025-2026 se han producido más de 50 mil credenciales incluyendo tarjetas de reposición para casos de extravío o daño de la credencial, “el proceso es sumamente importante, yo siempre les comento a las y los estudiantes que una vez que la credencial está elaborada y/o resellada su proceso está completo y están vigentes en el ciclo lectivo, y es también un sentido de pertenencia a la Universidad Michoacana, es un gran orgullo ser nicolaita y la credencial nos identifica como parte de esta gran comunidad”.

Finalmente, indicó que se pretende que todas y cada una de las credenciales que se emitieron en algún momento y están circulando entre la comunidad universitaria entren en este proceso de activación, “por lo que estamos invitando a todo el personal administrativo y docente para que acudan a alguno de los módulos y hagan también su activación en esta primera etapa”.

En total son cuatro los módulos instalados para realizar el trámite, el primero en la Dirección de Control Escolar ubicada en el edificio Q en un horario de las 9:00 a 17:00 horas, el segundo en la Dirección de Personal, edificio TR de 9:00 a 15:00 horas, un módulo más en la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC), edificio N con horario de atención de 9:00 a 15;00 horas, y en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, edificio A-II de 9:00 a 14:00 horas.

