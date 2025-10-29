Necesidad de maestro y financiamiento federal, requisitos para otorgar plazas a normalistas: SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de las manifestaciones de los egresados normalistas que continúan exigiendo la asignación de plazas a los y las jóvenes que ya cumplieron con su proceso para concursar por una clave, la encargada de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, afirmó que se requiere de dos cosas: la necesidad de un maestro y el financiamiento federal para dicha clave.
En entrevista colectiva, Molina Aguilar detalló que las plazas solo se pueden generar porque existen alumnos y vacancias, pero de lo contrario, no se pueden otorgar espacios, pues entonces estarían endeudando al estado, como —añadió— ocurrió en administraciones pasadas.
"La plaza se deriva de que hay un grupo que requiere un maestro, esa es la primera llave, y la segunda es que esta plaza tenga un financiamiento federal. Lo que pasó muchos años es que se entregaban plazas y plazas sin ningún estudio y se endeudaba el estado", dijo.
Añadió que las escuelas hoy en día cuentan con menos alumnos porque la tasa de natalidad ha bajado, y al no haber niños y niñas, no hay más grupos de preescolar y, por ende, no hay asignaciones. No obstante, explicó que hay otro factor que influye y es la ausencia de maestros en sus escuelas.
"Hacemos llamado a que quienes no se presenten a trabajar no sigan abusando; la institución va a cesarlos tarde o temprano. Preséntense en sus centros de trabajo o vamos a cesar", agregó.
Añadió que esa situación impacta también en los egresados, pues da como resultado que los y las jóvenes que quieren estar al frente de un grupo no lo ocupen por culpa de aviadores, aunque no emitió detalles de cuántos casos de esta naturaleza se han detectado en los últimos meses.
