Necesidad de maestro y financiamiento federal, requisitos para otorgar plazas a normalistas: SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de las manifestaciones de los egresados normalistas que continúan exigiendo la asignación de plazas a los y las jóvenes que ya cumplieron con su proceso para concursar por una clave, la encargada de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, afirmó que se requiere de dos cosas: la necesidad de un maestro y el financiamiento federal para dicha clave.

En entrevista colectiva, Molina Aguilar detalló que las plazas solo se pueden generar porque existen alumnos y vacancias, pero de lo contrario, no se pueden otorgar espacios, pues entonces estarían endeudando al estado, como —añadió— ocurrió en administraciones pasadas.

"La plaza se deriva de que hay un grupo que requiere un maestro, esa es la primera llave, y la segunda es que esta plaza tenga un financiamiento federal. Lo que pasó muchos años es que se entregaban plazas y plazas sin ningún estudio y se endeudaba el estado", dijo.