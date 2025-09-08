¡Muy pronto! La UMSNH alista la 12ª edición de la Carrera Nicolaita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) anunció que muy pronto se llevará a cabo la 12ª edición de la Carrera Nicolaita, uno de los eventos deportivos más representativos de la institución.

A través de sus redes sociales, la máxima casa de estudios de Michoacán invitó a la comunidad universitaria y al público en general a prepararse para esta competencia, que busca fomentar la actividad física, la sana convivencia y el orgullo de ser nicolaita.