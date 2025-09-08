¡Muy pronto! La UMSNH alista la 12ª edición de la Carrera Nicolaita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) anunció que muy pronto se llevará a cabo la 12ª edición de la Carrera Nicolaita, uno de los eventos deportivos más representativos de la institución.
A través de sus redes sociales, la máxima casa de estudios de Michoacán invitó a la comunidad universitaria y al público en general a prepararse para esta competencia, que busca fomentar la actividad física, la sana convivencia y el orgullo de ser nicolaita.
Aunque todavía no se han dado a conocer las fechas exactas, la UMSNH adelantó que la convocatoria se publicará en los próximos días, por lo que exhortó a los interesados a mantenerse atentos a sus canales oficiales.
La Carrera Nicolaita se ha consolidado como una tradición en la que participan estudiantes, académicos, trabajadores y corredores externos, en un ambiente familiar que combina deporte y espíritu universitario.
SHA