Morelia: alumnos, tutores y docentes se manifiestan al interior de la SEE

En ese contexto, docentes alumnos y padres y madres de familia provenientes de la región de la Ciénega y municipios como Zamora, Maravatío, Nueva Italia, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Tacámbaro y Uruapan protestaron al interior de la SEE con consignas como "La educación no se vende, la educación no se da, porque tiene maestros, con mucha dignidad" y "Las escuelas integrales serán para siempre" para exigir el cumplimiento a sus demandas.