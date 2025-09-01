Michoacán ya no es el estado del rezago y del conflicto, ahora somos un referente de estabilidad y resultados: SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán inicia un nuevo ciclo escolar con el compromiso de seguir avanzando en el mejoramiento de la calidad educativa y el reordenamiento administrativo, dijo Gabriela Molina Aguilar, titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), luego de destacar que por tercer año consecutivo se logró concluir un ciclo escolar completo, sin interrupciones, hecho que hasta hace poco parecía imposible debido a las constantes protestas y paros magisteriales.

La funcionaria estatal explicó que este logro fue posible mediante dos ejes fundamentales: garantizar el pago puntual y transparente a los docentes y mantener un diálogo constante con las expresiones sindicales. La medida de la “tarjetización” de salarios eliminó la presión política sobre los maestros, quienes anteriormente tenían que movilizarse para recibir sus pagos, comentó.

Molina Aguilar recordó que al inicio de la administración se detectaron graves irregularidades: nueve mil maestros fuera de su centro de trabajo y cientos de “aviadores” cobrando sin dar clases. Para revertir esta situación, se implementaron auditorías, pases de lista y la depuración de nóminas, lo que permitió recuperar recursos y garantizar que el dinero se destinara realmente a las aulas.