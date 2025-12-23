Michoacán, segundo lugar nacional con más universidades Rosario Castellanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán será el segundo lugar nacional con más sedes de la Universidad Rosario Castellanos, después de Ciudad de México, afirmó la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar.
La funcionaria acotó que en total son cinco sedes: Ario de Rosales, Zitácuaro, Uruapan, Zacapu y Múgica, mismas que abrirán sus puertas el siguiente año: tres en marzo y dos más en septiembre, y con ello ampliar la oferta educativa.
"Es el segundo estado que logró más sedes en todo el país, es una institución cien por ciento gratuita, sin cobro de inscripción o cuotas, y con modalidad única e híbrida", apuntó.
De acuerdo con la página oficial de las universidades, en Ciudad de México hay más de 10: Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Justo Sierra, La Magdalena Contreras, Casco Santo Tomás y Euskadi. Otras como Maza de Juárez, Herrerías, Milpa Alta, la Unidad Académica de Comitán (Chiapas) y la Unidad Académica Estatal Tijuana (Baja California).
Gabriela Molina afirmó que la educación para jóvenes del nivel superior en estas sedes será completamente gratuita; además, que cuenta con un modelo híbrido para quienes, por diversas situaciones, no pueden acudir presencialmente a las aulas.
La secretaria añadió que la plataforma de registros estará disponible hasta el 6 de enero, por lo que, si estás interesado o interesada, debes hacer el trámite. "El gobierno es inflexible con las fechas; una vez que concluyen los registros digitales, es muy difícil aperturar los sistemas", apuntó.
rmr