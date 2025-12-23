Michoacán, segundo lugar nacional con más universidades Rosario Castellanos

"Es el segundo estado que logró más sedes en todo el país, es una institución cien por ciento gratuita, sin cobro de inscripción o cuotas, y con modalidad única e híbrida", apuntó.

De acuerdo con la página oficial de las universidades, en Ciudad de México hay más de 10: Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Justo Sierra, La Magdalena Contreras, Casco Santo Tomás y Euskadi. Otras como Maza de Juárez, Herrerías, Milpa Alta, la Unidad Académica de Comitán (Chiapas) y la Unidad Académica Estatal Tijuana (Baja California).