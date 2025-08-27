Michoacán se suma al Bachillerato Nacional para igualar la calidad educativa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSySEM), Mariana Sosa Olmeda, celebró la estrategia federal del Bachillerato Nacional, implementada a nivel nacional por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum; modelo que busca igualar la calidad educativa en todo el país, mencionó la funcionaria estatal.

En entrevista, Sosa Olmeda subrayó la visión de Sheinbaum para eliminar las desigualdades entre escuelas.