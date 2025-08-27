Michoacán se suma al Bachillerato Nacional para igualar la calidad educativa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSySEM), Mariana Sosa Olmeda, celebró la estrategia federal del Bachillerato Nacional, implementada a nivel nacional por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum; modelo que busca igualar la calidad educativa en todo el país, mencionó la funcionaria estatal.
En entrevista, Sosa Olmeda subrayó la visión de Sheinbaum para eliminar las desigualdades entre escuelas.
El Bachillerato Nacional, alineado con la Nueva Escuela Mexicana, establece un Marco Curricular Común para todos los subsistemas, como el Colegio de Bachilleres, CONALEP, CCH o CECyTEM, detalló Mariana Sosa. Y agregó:
Aclaró que instituciones como el CONALEP mantendrán sus carreras técnicas y el Colegio de Bachilleres su enfoque general, pero con un tronco común sustantivo. La transición incluye nuevos materiales didácticos y cambios en asignaturas.
RPO