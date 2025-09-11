Michoacán "se pone los tenis" por la paz: Gabriela Molina

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Hoy, con entusiasmo y esperanza, nos ponemos los tenis y jalamos por la paz. Lo hacemos con unidad, honestidad y resultados, afirmó la secretaria de Educación, Gabriela Molina, al encabezar, junto con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el arranque del programa de entrega de tenis Jalo a Estudiar, Jalo por La Paz, que beneficiará a más de 200 mil estudiantes.

Ante más de mil estudiantes, docentes, padres y madres de familia, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) reiteró que "la paz empieza en las escuelas, con respeto, con comunidad, con esperanza; la escuela es un refugio, es el lugar donde podemos empezar a cambiar el mundo, el lugar donde los sueños se vuelven aprendizajes".

Gabriela Molina resaltó que cuando los recursos públicos se usan con honestidad, alcanzan para transformar la vida de miles. Y gracias a eso casi 160 mil personas salieron del rezago educativo en Michoacán, siendo el estado que en mayor porcentaje redujo dicho indicador.