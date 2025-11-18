Michoacán: recorren 30 minutos la entrada a clases en nivel básico ante temporada invernal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes inició el horario escolar de invierno en Michoacán, anunciado por la Secretaría de Educación del Estado (SEE), encabezada por Gabriela Molina Aguilar. La medida se implementa de forma anual y busca proteger a miles de estudiantes de Educación Básica de las bajas temperaturas que se registran en la entidad, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

El ajuste consiste en recorrer 30 minutos la hora de ingreso y la hora de salida en todas las escuelas de Educación Básica, abarcando planteles públicos y privados. El objetivo principal, según la Circular SEB/047/2025 emitida por la Subsecretaría de Educación Básica, es reducir la exposición de los alumnos al frío más intenso y, con ello, disminuir el riesgo de contagios por infecciones respiratorias agudas en la comunidad escolar.

La vigencia de esta disposición se extiende desde hoy, 18 de noviembre de 2025, hasta el 20 de febrero de 2026. Es fundamental señalar que esta medida aplica para la gran mayoría del territorio michoacano, con la única excepción de los municipios que conforman las regiones de la Costa y Tierra Caliente. La SEE determinó que en estas zonas, debido a sus condiciones climáticas más cálidas, el cambio de horario no es necesario.