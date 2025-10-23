Michoacán recibirá amplia cuota de libros gratuitos del Fondo de Cultura Económica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El escritor y director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo, afirmó que Michoacán está contemplado con una "gran cuota" de los 2.5 millones de libros que se regalarán como parte del programa "25 para el 25", cuyo objetivo es fomentar el hábito de la lectura.

En presencia del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, el director destacó que el estado es uno de los cinco con mayor avance en fomento a la lectura, con más clubes, salas y librerías.

"Anunciamos el lanzamiento de 2.5 millones de libros que vamos a regalar en América Latina y, por cierto, le toca una gran cuota a Michoacán", afirmó al subir de imprevisto al escenario durante la presentación del Catálogo de danzas y fiestas de Michoacán.