Michoacán no dejará de trabajar de la mano con la federación en educación: Mariana Sosa

La directora del IEMSySEM recordó el pasado separatista y las consecuencias de dichas políticas, de ahí prometió que la entidad no volverá a caer en una división entre Michoacán y la federación.

“Michoacán lleva cuatro años sumado, hombro con hombro con la federación. Y no vamos a dejar de hacerlo porque ya entendimos los beneficios de estar trabajando de la mano y en plena coordinación con la Federación. Muchos de ustedes vivieron aquellos años donde el gobierno del Estado tenía una actitud separatista de la Federación, donde lo que se viviera es un pleito encarnizado por el no reconocimiento de las estructuras. ¿Y quién padeció y quién pagó el costo de eso? Las instituciones”, agregó.

rmr