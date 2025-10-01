Michoacán no dejará de trabajar de la mano con la federación en educación: Mariana Sosa
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSySEM), Mariana Sosa Olmeda, reafirmó el compromiso de Michoacán con la Federación en materia educativa, destacando cuatro años de colaboración que han estabilizado instituciones y avanzado reformas como el Bachillerato Nacional.
Michoacán se sumó al Bachillerato Nacional desde 2021, un modelo que unifica el currículo de bachillerato para reducir desigualdades regionales.
“El bachillerato nacional, una iniciativa federal de nuestra presidenta de la República. Importantísimo formar parte de este logro, de esta iniciativa desde el primer momento, desde el día que se anunció y se arrancó el ciclo escolar”, expresó Sosa Olmeda en una reunión con instituciones educativas para compartir resultados.
La directora del IEMSySEM recordó el pasado separatista y las consecuencias de dichas políticas, de ahí prometió que la entidad no volverá a caer en una división entre Michoacán y la federación.
“Michoacán lleva cuatro años sumado, hombro con hombro con la federación. Y no vamos a dejar de hacerlo porque ya entendimos los beneficios de estar trabajando de la mano y en plena coordinación con la Federación. Muchos de ustedes vivieron aquellos años donde el gobierno del Estado tenía una actitud separatista de la Federación, donde lo que se viviera es un pleito encarnizado por el no reconocimiento de las estructuras. ¿Y quién padeció y quién pagó el costo de eso? Las instituciones”, agregó.
rmr