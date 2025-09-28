Michoacán, a través de la educación se seguirá transformando: Gaby Molina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A cuatro años de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se tiene una visión clara y contundente: "A través de la educación, Michoacán se seguirá transformando" , resaltó la secretaria de Educación, Gabriela Molina, al compartir los resultados sin precedentes que colocan a Michoacán como un referente nacional.

Ante las y los asistentes al Cuarto Informe de Gobierno, entre los que se encontraba el exgobernador Lázaro Cárdenas Batel, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) afirmó que se ha recuperado la rectoría de la educación, la cual es el camino para la paz y la transformación.

La secretaria de Educación subrayó el compromiso de disminuir las brechas, entre ellas el rezago educativo, indicador que ha bajado 3.2 por ciento en la entidad, siendo Michoacán el estado que más redujo este indicador, gracias al trabajo coordinado, programas y estrategias que se han implementado en este gobierno y cuyas bases fueron sentadas por Cárdenas Batel.

Destacó que hoy tenemos a la primera presidenta mujer Claudia Sheinbaum Pardo, una gran aliada de la educación, que busca fundar una República educadora, humanista y científica. En Michoacán hay más de 200 mil nuevas becas federales, y el siguiente año estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria tendrán este apoyo: “para un solo fin: que estén en las aulas”, afirmó la secretaria.

“No solo hemos recuperado la rectoría de la educación, sino que también hemos fortalecido las instituciones. Esto incluye la rehabilitación de más de 300 espacios, incluidos los campus universitarios. Se han implementado sistemas digitales con formatos únicos y pagos mediante tarjeta. Gracias al gobernador y su visión, hemos logrado una profunda transformación educativa”, expuso Gabriela Molina.

