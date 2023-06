"Me dedicaré al estudio hasta que muera": aspirante de 71 años a prepa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pasado viernes Alejandro Chávez, de 71 años de edad, aplicó examen de ingreso a prepa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

La máxima casa de estudios compartió que el viernes don Alejandro acudió puntual a presentar el examen para formar parte de la matrícula de la universidad.

Y es que el hombre fue el ejemplo para muchos de que cuando se quiere se puede, pues su edad no fue impedimento para cumplir el sueño de estudiar.

Luego de la aplicación del examen, don Alejandro dijo que luego de casi 50 año pudo retomar sus estudios, y que si logra pasar se dedicará a ello hasta que se le acabe la vida: “Siempre me gustó estudiar, aunque lo hice como autodidacta”.

Añadió que en otro tiempo no tuvo oportunidad de estudiar y luego las obligaciones no permitieron que lo hiciera, por ello ahora quiso retomar este proyecto de vida y para ello eligió la casa de Hidalgo.

"Elegí la Universidad Michoacana porque yo soy de Uruapan y me llama la atención hacerla aquí, no en línea, no abierta ni nada me gusta el modelo tradicional", finalizó.

Será en unos días que se publiquen los resultados, y que Alejandro sepa si se queda o no, aunque estamos seguros que logrará seguir adelante.