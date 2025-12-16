Mariana Sosa reitera que no permitirán conductas negativas de normalistas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a los disturbios causados este año por estudiantes normalistas, la directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSYSEM), Mariana Sosa Olmeda, reiteró que no permitirán conductas negativas por parte de los jóvenes.

En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria subrayó que las instituciones educativas están actuando conforme a sus atribuciones para inhibir manifestaciones que afecten a terceros. Sin embargo, llamó a los padres de familia a estar más al pendiente de las actividades y ausencias de sus hijos.

Sosa Olmeda consideró preocupante que haya madres o padres que pueden pasar hasta una semana sin saber nada sobre el paradero de sus hijos. “Todos los tutores deben ser los primeros en saber en dónde están, qué hacen o cómo se encuentran”, expresó. Según la funcionaria, esa falta de seguimiento propicia conductas indebidas o incluso ilegales.

“Yo veo la diferencia con otros papás, que no ven a sus hijos en una semana por la casa y dicen que no sabían dónde estaban sus hijos. ¿Cómo no vas a saber en dónde está tu hijo? Si no llega a dormir, claro que te enteras, claro que haces algo”, cuestionó.

Finalmente, Sosa Olmeda lamentó los actos que han tenido que enfrentar los ciudadanos durante las protestas normalistas. No obstante, aseguró que desde el IEMSYSEM continúan trabajando para inhibir actividades como la quema de vehículos, retención de unidades, robo de mercancía o bloqueos en vialidades.

