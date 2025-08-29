Maestros frente a la IA; el nuevo reto del ciclo escolar 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A días de que inicie el ciclo escolar 2025-2026, más de 23 millones de estudiantes regresarán a las aulas del país el próximo lunes 1º de septiembre. Sin embargo, para los más de 1.2 millones de docentes de nivel básico, el verdadero desafío no será solo académico, sino tecnológico: aprender a convivir, integrar y enseñar con Inteligencia Artificial (IA).

Para los docentes, la clave no está en restringir estas herramientas, sino en enseñar a los alumnos a utilizarlas de forma crítica, reflexiva y ética.

Se sugiere que estas plataformas se usen como entrenadores para exámenes, simulando preguntas y respuestas para reforzar el aprendizaje.