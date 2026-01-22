México enfrenta un déficit democrático, señala investigador de la Fundación Konrad Adenauer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La democracia mexicana vive un momento crítico. Aunque formalmente se reconoce como el sistema político vigente, los datos advierten un deterioro que refleja un desarrollo democrático mínimo, lo que evidencia la fragilidad del sistema frente a factores políticos, sociales y de seguridad, explicó Juan Pablo Campos, gerente de Proyectos en la Fundación Konrad Adenauer México.

“Los principales cambios de este Índice de Desarrollo Democrático reflejan, en primer lugar, como ya decía yo, un retroceso relevante en las cuatro dimensiones que definen al Índice de Desarrollo Democrático: Democracia de la Ciudadanía, Democracia de las Instituciones, Democracia Social y Democracia Económica. En todas estas dimensiones se presentan retrocesos para los estados de la República”, señaló el especialista durante una conferencia en la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ).