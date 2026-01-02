Más universidades y bachilleratos tecnológicos llegarán a Michoacán este año: Iemsysem

Entre las metas establecidas para 2026 se encuentra la incorporación de 50 mil nuevos estudiantes en instituciones de educación superior, así como 30 mil jóvenes más cursando el bachillerato, lo que permitirá avanzar hacia una mayor cobertura educativa en todo el territorio estatal.

En educación media superior, el Iemsysem proyecta la creación de 10 nuevos bachilleratos tecnológicos, además de 60 ciberbachilleratos y 20 ampliaciones, con el propósito de acercar esta modalidad a comunidades que históricamente han tenido un acceso limitado a este nivel educativo.

Asimismo, dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se contempla la apertura de cinco unidades académicas de la Universidad Rosario Castellanos en Michoacán, lo que ampliará las opciones de educación superior pública y gratuita para las y los jóvenes del estado. A ello se suma la puesta en marcha de la Universidad Intercultural Tecnológica y Politécnica de Aquila (UITyPA), un proyecto estratégico que atenderá las necesidades educativas de regiones con alta diversidad cultural.