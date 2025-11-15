Más fomento a la lectura, una de las herramientas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se fortalecerá la estrategia de fomento a la lectura en la entidad a través de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) y la Secretaría de Cultura en Michoacán (Secum).

El programa En Michoacán se lee, impulsado por la secretaria de Educación, Gabriela Molina, será una de las rutas por las que avance el Plan Michoacán con la entrega de más de 20 mil libros que serán acompañados de talleres de lectura y reseña literaria.

Bajo la premisa de que la lectura es una herramienta para la paz, también se contempla la circulación de “Librobuses”, conferencias de historia de México, así como el impulso a clubes y salas de lectura en Michoacán.