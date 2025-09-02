Más de un millón de alumnos y más de 83 mil maestros iniciaron clases: SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán, un millón 247 mil 21 alumnos iniciaron el ciclo escolar 2025-2026 y están en aula, al igual que 83 mil 493 maestros, indicó la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar.

En conferencia de prensa, la secretaria comentó que desde ayer comenzaron actividades en 12 mil 795 escuelas, en los niveles inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, tanto de escuelas públicas, privadas e incorporadas.

Resaltó que el inicio fue simultáneo en los 113 municipios del ciclo escolar.

La secretaria resaltó que en la actual administración más de 72 mil trabajadores han recibido de manera puntual su quincena, y más de 159 mil personas dejan la condición de rezago educativo.

Informó que también más de 6 millones de libros de texto están en las escuelas, más de 490 mil estudiantes tienen beca federal, y se tiene una inversión, por parte del gobierno federal, de 5 mil 719 millones de pesos en programas para que niñas y niños no abandonen sus estudios por falta de recursos económicos.